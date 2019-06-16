 فيديو.. شاهد تدريبات الجندي الطائر قبل عبور المانش - بوابة الشروق
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فيديو.. شاهد تدريبات الجندي الطائر قبل عبور المانش

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 9:49 م

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد التدريبات الأخيرة للمخترع الفرنسي فرانكي زاباتا "الجندي الطائر"، قبل عبورة قناة المانش بين فرنسا وإنجلترا.

وذكرت "يورو نيوز"، أنه من المقرر أن يعبر فرانكي القناة غًدا الخميس حيث يوافق الذكرى المئوية لأول رحلة جوية عبر القناة الإنجليزية على متن طائرة.

ويتوقع زاباتا أن ينطلق من مكان قريب من كاليه على الساحل الفرنسي الشمالي إلى خليج مارغريت بالقرب من دوفر، في رحلة ستستغرق ما يقارب من 20 دقيقة وبسرعة تصل إلى 140 كم/ساعة قائلاً إن فرصة نجاح هذه الرحلة تصل إلى 30%.

 


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