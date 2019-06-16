 فصل الكهرباء عن مدينة السنطة بالغربية السبت القادم اعتبارا من 6 صباحا للصيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فصل الكهرباء عن مدينة السنطة بالغربية السبت القادم اعتبارا من 6 صباحا للصيانة

طنطا - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 4:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 4:13 م

صرح المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات السنطة يوم السبت المقبل اعتبارا من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحطة.

وأوضح الحسيني، في بيان اليوم الأربعاء، أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي (الجعفرية، البذنجانية، سحيم، ميت الليث، ميت ميمون، شندلات، الجميزة، المنشأة الكبرى، مسهلة، ميت المخلص، ميت غزال، شنرة، البندرة، وكفر الحاج داود).

وأهاب رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية السادة قاطني هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.


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