أبو تريكة يهنىء الأهلي بالفوز بالدوري رقم 41 في تاريخه

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هنأ محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأهلي على فوز ه بالدوري، قبل جولة من نهاية المسابقة، بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثية لهدف.

وكتب تريكه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: " الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي، رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الأهلي شامخ وبدون ضجيج لأن ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقي الاهلي فوق الجميع".

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى77 نقطة فى صدارة جدول الترتيب ويتبقي له مباراة أمام الزمالك فى الجولة الأخيرة ولكن نتيجتها غير مؤثرة على تتويج الأهلي .

ويعد هذا اللقب هو الرقم 41 للأهلي من أصل 60 نسخة سابقه للمسابقة.

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي 3-1 فى نفس الوقت ، ورفع رصيده إلى 72 نقطة .