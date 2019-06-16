دراسة: السكن في ألمانيا أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة

رغم الارتفاع السريع في أسعار العقارات في المدن الكبيرة بألمانيا، لا يزال السكن في البلاد أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة أخرى، سواء بالنسبة للشراء أو الإيجار.

وأظهرت دراسة أجراها خبراء عقارات في شركة "ديلويت" للخدمات الاستشارية أنه يكفي في ألمانيا والنمسا والنرويج دفع الراتب السنوي على مدار 5 أو 6 أعوام في المتوسط لشراء منزل مساحته 70 مترا مربعا.

وبحسب الدراسة، التي شملت 12 دولة أوروبية، تعد تكلفة شراء منزل بالقياس إلى متوسط الدخل السنوي أرخص في البرتغال وبلجيكا فقط، بينما كانت التكلفة في باقي الدول أعلى.

وبالنسبة للإيجارات، كانت التكلفة في المدن الكبيرة في ألمانيا أقل مقارنة بالمدن الكبيرة في دول أوروبية أخرى، حيث جاءت مدينة ميونخ الألمانية في المرتبة رقم 29 من بين 44 مدينة أوروبية من حيث متوسط الإيجارات السكنية، والذي بلغ في عام 2018 نحو 10.50 يورو لكل متر مربع.

وحلت هامبورج وفرانكفورت وبرلين في المراكز 33 و34 و40.