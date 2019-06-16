الصين: لن نتخلى عن استخدام القوة لإعادة الوحدة مع تايوان

ذكرت الصين في تقرير دفاعي جديد نشر اليوم الأربعاء، أنها "لن تتخلى عن استخدام القوة" في خطتها الرامية لإعادة الوحدة مع تايوان، كما حذرت من جهود الاستقلال في منطقتي التبت وشينجيانج.

وجاء في التقرير أن "إعادة الوحدة بشكل كامل لتايوان مع الصين يخدم المصالح الأساسية للصين" وضروري لتحقيق التجديد الوطني.

وأضاف: "يجب أن تجمع الصين شملها وستفعل ذلك.. نحن لا نعد بالتخلي عن استخدام القوة ، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير اللازمة".

ويعد اتخاذ إجراءات صارمة ضد مؤيدي الحركات الانفصالية في التبت وشينجيانج من بين الأهداف الدفاعية الرئيسية لبكين.

وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى "جهود أكبر" لتحديث جيش التحرير الشعبي ، الذي تقول الصين إنه يتخلف عن "الجيوش الرائدة في العالم".