توقعات بإعلان «دويتشه بنك» تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من 2019

من المتوقع أن تعلن "دويتشه بنك" أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل خسائر كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي تنفذ فيه المجموعة خطط لخفض النفقات بنسب كبيرة.

ووفقا لخطة إعادة الهيكلة التي تم إعلانها في وقت سابق من الشهر الحالي، فإن "دويتشه بنك" ستشطب حوالي 18 ألف وظيفة، وستقلص بشدة قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الخاسر في نيويورك ولندن وغيرهما من المراكز المالية الأخرى، إلى جانب زيادة التركيز على الخدمات التي تقدم للعملاء المؤسسيين.

ومن المتوقع أن تعلن المجموعة المصرفية الألمانية العملاقة اليوم تسجيل خسائر بعدة مليارات من اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب نفقات خطة الهيكلة بنسبة كبيرة.

وجاء الكشف عن خطة إعادة الهيكلة في أعقاب فشل محادثات الاندماج بين "دويتشه بنك" و"كوميرس بنك" في أبريل الماضي.