الحكومة الألمانية تصف استهداف إريتري بطلق ناري بـ«الفعلة الشنيعة»



أدانت الحكومة الألمانية استهداف إريتري في مدينة ألمانية بطلق ناري، في جريمة يُرجح أنها ذات دوافع عنصرية.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الأربعاء في برلين: "الحكومة الألمانية مصدومة من هذه الفعلة، وتدينها بأشد درجة"، مضيفة أن الأمر يدور حول "فعلة شنيعة"، لا ينبغي قبولها.

يُذكر أن الضحية أصيب بإصابات بالغة جراء طلق ناري في البطن في مدينة فيشترسباخ بولاية هيسن الألمانية، وخضع لعملية جراحية بأحد المستشفيات.

وقتل القناص المشتبه به، وهو ألماني يبلغ من العمر 55 عاما، نفسه بعد ذلك.

ويرجح المحققون، وفقا للمعلومات الحالية، أن الجريمة "ذات دوافع معادية للأجانب على نحو بالغ الوضوح". وهناك تكهنات عن اعتناق المشتبه به للفكر اليميني المتطرف أو القومي المتطرف. ولا تزال السلطات تجري تحريات حول النطاق المقرب من المشتبه به.

وقالت نائبة المتحدث إن مكافحة الجرائم اليمينية المتطرفة هدف أساسي للحكومة الألمانية، مؤكدة أن الحكومة تأخذ هذا الخطر على محمل بالغ من الجد، وأضافت: "سلطات الأمن تعمل بكامل طاقتها من أجل ضمان حياة آمنة لكافة المواطنين في ألمانيا".