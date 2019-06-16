«اتحاد الصناعات»: وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وأمريكا دعم لإنجاح منتدى شرق المتوسط للغاز

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وبدأت في تصدير للخارج، مؤكدًا على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط المقرر انعقاده غدا في القاهرة.

وأضاف في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وأمريكا دعم لمصر لإنجاح منتدى شرق المتوسط للغاز، لافتًا إلى أن الدول المشاركة بالمنتدى تعتبر دول واعدة بإنتاج خام الغاز.

وتابع: «دول شرق المتوسط ستلعب دورا مهما في إنتاج الغاز على مستوى العالم، ومتوسط احتياطي الغاز بمصر يتخطى 200 تريليون قدم مكعب».

وانطلقت الاجتماعات التحضيرية لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري الثانى للمنتدى الذى يعقد غدا الخميس، بدعوة من وزير البترول والثروة المعدنية.