الاتحاد الأوروبي يعترف بعدم تطبيق بعض أعضائه قواعد حماية البيانات

بعد أكثر من عام على استحداث القانون العام لحماية البيانات (جي دي بي ار)، اعترفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أن بعض دول الاتحاد لم تطبق بعد قواعد البيانات وأن هناك حاجة للقيام بالمزيد من الجهد في هذا الصدد .

وأفادت المفوضية بأن اليونان والبرتغال وسلوفينيا لم تحدث بعد قوانين حماية البيانات لديها، مؤكدة ضرورة مراقبة الدول الأعضاء لضمات تنفيذها للقانون العام لحماية البيانات.

وتنص القواعد على أنه يمكن للكيانات أن تقوم فقط بجمع ما هو ضروري للغاية ويجب أن تكون شفافة بشأن كيفية استخدامها للمعلومات. كما تسمح القواعد للأفراد بالمطالبة بالاطلاع على بياناتهم وأيضا بمحو هذه المعلومات.

وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن ثقافة الامتثال تتطور لدى الشركات، ولكن الشركات الصغيرة بشكل خاص تحتاج إلى الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي، من خلال شهادات أو قواعد سلوك، على سبيل المثال.