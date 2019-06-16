أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها ماركو أسينسيو، لاعب الفريق، خلال المباراة الودية أمام أرسنال فجر اليوم، الأربعاء، بعد تدخل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وذكر النادي في بيان عبر موقع الرسمي: «بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا ماركو أسينسيو من قبل جهاز الخدمات الطبية بريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى».

كما أشار النادي أن اللاعب سيخضع لجراحة عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت صحيفة «ماركا» قد أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن التشخيص المبدئي للإصابة يشير إلى قطع الرباط الصليبي في الركبة اليسرى للاعب منتخب إسبانيا، مما يحتاج إلى 8 أو 9 أشهر للتعافي من الإصابة.

وكان ريال مدريد قد تغلب على أرسنال في مباراة ودية، فجر اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وسجل أسينسيو الهدف الثاني للفريق الملكي.