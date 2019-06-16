«العربية للتصنيع والتربية والتعليم» توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء مدرسة للتعليم والتدريب المهني المزدوج

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار ربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

وأكد التراس أهمية المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير التعليم الفني وتلبية احتياجات الصناعة والتنمية، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوى العاملة التي تشغل المصانع.

وأشاد التراس بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية لإنشاء مدارس داخل مؤسسات الصناعة الوطنية لجميع المهن، بما يسهم في إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملي، وفقا لبرامج دراسية متطورة مسايرة لمستجدات سوق العمل.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء مدرسة ثانوية فنية باسم مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، مشيرا إلى تطبيق المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم لمهن الميكانيكا وإلكترونيات صناعية وفني طاقة متجددة ومدة الدراسة 3 سنوات.

وأضاف التراس أن التدريب يتم في إطار برامج دراسية متطورة وبمعايير عالمية، على أن يمنح الخريجين شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج وشهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع.

وشدد التراس على أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمالة الفنية المصرية، والعمل على رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية، مؤكدا أن التعليم الفني هو أساس الصناعة المصرية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية التعليم للتعليم الفني عن تقديره لهذا التعاون، والذي يأتي في إطار إهتمام الحكومة بتطوير التعليم الفني، مشيدا بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدي ركائز الصناعة المصرية، حيث تمتلك إمكانيات كبيرة وريادة في التدريب وخبرات في تنفيذ مستويات الجدارة المهنية في قطاع الصناعة.

وأوضح مجاهد أنه تم الإطلاع علي تلك الإمكانيات من خلال الزيارات الميدانية لمراكز التدريب التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أنه يمكن من خلالها المساهمة في تطوير التدريب الفني والمهني، وفقا لأعلي المعايير المهنية لتخريج عمالة فنية مهرة قادرة على القيام بعمليات الإنتاج والصيانة داخل المصانع، بما يمكنهم من الإلتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.