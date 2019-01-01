وضع الرئيس الأسبق لسوناطراك الجزائرية قيد الرقابة القضائية في قضايا فساد

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع الرئيس الأسبق لشركة (سوناطراك) عملاق النفط الجزائري، مزيان محمد، تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله بشأن اتهامه في قضايا فساد.

وقال بيان للمحكمة العليا بالجزائر مساء اليوم إنه "في إطار التحقيق المفتوح بالمحكمة العليا تم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى السيد مزيان محمد الرئيس الأسبق لشركة سوناطراك المتهم في عدة جنح.

وأوضح البيان أن الاتهامات تتمثل في إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حيث أمر المستشار المحقق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز سفره وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر.