 وضع الرئيس الأسبق لسوناطراك الجزائرية قيد الرقابة القضائية في قضايا فساد - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 12:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من الذي سيحسم لقب الدوري المصري؟
النتـائـج تصويت

وضع الرئيس الأسبق لسوناطراك الجزائرية قيد الرقابة القضائية في قضايا فساد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 11:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 11:35 م

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع الرئيس الأسبق لشركة (سوناطراك) عملاق النفط الجزائري، مزيان محمد، تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله بشأن اتهامه في قضايا فساد.

وقال بيان للمحكمة العليا بالجزائر مساء اليوم إنه "في إطار التحقيق المفتوح بالمحكمة العليا تم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى السيد مزيان محمد الرئيس الأسبق لشركة سوناطراك المتهم في عدة جنح.

وأوضح البيان أن الاتهامات تتمثل في إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حيث أمر المستشار المحقق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز سفره وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك