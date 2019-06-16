المستشار الأمريكي للأمن القومي يزور كوريا الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار المستشار الأمريكي للأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صباح اليوم الأربعاء حيث التقى بوزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونج كيونج دو، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وحضر اللقاء بعض المسؤولين العسكريين للبلدين بمن فيهم قائد هيئة الأركان الجوية الكورية، بارك هان كي وقائد القيادة العسكرية المشتركة الكورية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة الكورية الجنوبية عن نتيجة اللقاء بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وسبق للمستشار الأمريكي بولتون أن اجتمع بمدير الأمن في مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، جونج اوي يونج، حيث ناقش معه مسألة نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية وسبل تعزيز التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي.

ومن المرجح أن يتبادل الجانبان الآراء حول الصراعات الكورية اليابانية الراهنة الناتجة عن فرض طوكيو قيود الصادرات على سول.

وتتجه الأنظار أيضا إلى إذا ما كان الجانب الأمريكي سيطلب إرسال قوات كورية إلى مضيق هرمز أم لا، وحقيقة موقفه من اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية الكورية اليابانية.

ومن المقرر أن يزور بولتون وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بعد ظهر اليوم الأربعاء، ليجتمع بوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج هوا قبل مغادرة البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة.