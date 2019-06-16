تقارير: عودة التيار الكهربائي إلى كاراكاس بعد انقطاع واسع النطاق

عاد التيار الكهربائي إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الثلاثاء بعد انقطاع واسع النطاق للتيار في مختلف أنحاء فنزويلا، ولكن لا تزال العديد من المناطق بدون طاقة كهربائية، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وذكرت صحيفة "ال ناسيونال" اليومية أن قطارات الأنفاق والمطارات تعمل بشكل حزئي، وأضافت أنه في الساعات الأولى من الصباح، ستعود الكهرباء إلى 19 من أصل 23 ولاية في فنزويلا.



وتأثرت العديد من المستشفيات بانقطاعات الكهرباء، واستخدام الكثير منها المولدات من أجل الحصول على امدادات الكهرباء، بينما علقت الحكومة أنشطة العمل والفصول الدراسية اليوم الثلاثاء ولكن المواطنين على الرغم من ذلك شوهدوا يتوجهون للعمل.



يشار إلى أن الإنقطاع الأحدث في التيار الكهربائي هو الخامس الذي يضرب فنزويلا هذا العام.