أستاذ تاريخ: أمريكا كانت متخوفة من وصول الشيوعيين إلى الحكم قبل 23 يوليو

علق الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة القاهرة، على الاحتفال بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو، قائلًا إن الفترة من حريق القاهرة حتى الثورة، كانت قلقة للغاية في تاريخ مصر.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل الشواهد كانت تدل أن مصر في أزمة، وأن هناك متغيرًا سيحدث خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "الناس كانت حاسة، والتقارير ووثائق الحكومات الغربية كانت تشير إلى أن شيئًا ما سيحدث".



وأوضح أنه كان هناك أكثر من سيناريو طرح لتصور هذا التغيير، مثل قيام الملكية الدستورية، مضيفًا: "أمريكا والدول الغربية كانت متخوفة للغاية من وصول الشيوعيين إلى الحكم".