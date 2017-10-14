أشاد النواب البريطانيون، وأدانوا وسخروا من تيريزا ماي خلال جلسة استجوابها الأخيرة كرئيسة للوزراء اليوم الأربعاء، قبل أن تسلم السلطة لخلفها بوريس جونسون.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوبين للبرلمان: "أنا أشيد بحسها بالواجب العام"، مكررا دعوته إلى إجراء انتخابات عامة.

وأضاف أنه يأمل أن تعارض ماي التي ستظل عضوة بالبرلمان، "الخطط المستهترة الخاصة بخلفها"، مشيرا على ما يبدو لتعهد جونسون بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول 31 أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق.

ووافقت ماي على التنحي عن رئاسة الحكومة في مايو بعدما فشلت في الفوز بموافقة البرلمان على اتفاق "بريكست" الذي كانت توصلت إليه مع بروكسل.

وقالت ماي أمام البرلمان اليوم: "عملت بكد للحصول على اتفاق جيد من أجل المملكة المتحدة".