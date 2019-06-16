أعلن مكتب الإحصاءات في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء ثبات معدل التضخم عند 4.5% في شهر يونيو الماضي.

وكان معدل التضخم سجل نفس النسبة في شهر مايو الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المكتب أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي.

وتوقع 16 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع لـ"بلومبرج" معدل تضخم 4.4%.

وكان البنك المركزي في جنوب إفريقيا خفض توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم من 4.5% إلى 4.4% لهذا العام، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الأسبوع الماضي.

وأعلن البنك المركزي في اجتماعه الأسبوع الماضي خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية ليصل إلى 6.5%.

وأفاد مكتب الإحصاءات في بيانه بأن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية والوقود والكهرباء، ارتفع إلى 4.3% في يونيو الماضي مقارنة بـ4.1% في مايو الماضي.