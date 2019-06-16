دمياط تعلن تنفيذ قرارات إزالة بإجمالي مساحة 1743 فدان

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حملات الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم خلال اليوم الأول تنفيذ 7 قرارات إزالة بإجمالي مساحات 1743 فدانًا بمركزي دمياط وكفر البطيخ.

وقالت محافظ دمياط، إنه تم تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على بحيرة المنزلة، و تنفيذ 28 إزالة بمركز كفر البطيخ، وذلك لعدد 3 هناجر من الطوب ومباني ومزرعة مواشي، وأحواض أسماك بإجمالي مساحة 12 فدان.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بالتصدي وبكل حسم لحالات التعدي على أملاك الدولة، واستردادها كاملة، باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.