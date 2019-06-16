محافظ البحيرة يتفقد أعمال كوبري دسونس على الطريق الزراعي بالمحافظة

واصل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جولته الميدانية، اليوم، على عدد من الكباري المنفذة على الطريق الزراعي السريع بنطاق المحافظة بمراكز إيتاي البارود ودمنهور.

وقام بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء كوبري دسونس أم دينار ودسونس أم دينار بمركز دمنهور، وذلك للربط بين القريتين، حيث تم تنفيذ عدد 15 خازوقا، وتنفيذ التحويلة بطول 400 متر وعرض 4 أمتار باتجاه القاهرة، كما تم الانتهاء من جلسات المشروع.

وأكد على أهمية إنشاء الكوبري في الحد من التقاطعات، وتيسير الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع أمام القريتين والحد من حوادث الطرق، وتبلغ تكلفة أعمال الكوبرى 128 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2020م.

وشدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال في مواعيد تسليمها المحددة، ومتابعة أعمال التنفيذ أولا بأول، والوقوف على المعوقات التي تعترض الأعمال وتذليلها.