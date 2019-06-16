الملياردير الأمريكي إبشتاين يستأنف ضد قرار احتجازه رهن المحاكمة

استأنف المليادير الأمريكي جيفري إبشتاين، اليوم الثلاثاء، ضد قرار برفض الإفراج عنه بكفالة لحين مثوله للمحاكمة بتهمة الاستغلال الجنسي لعشرات الفتيات دون سن الرشد، حسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.



وتقدم الملياردير إبشتاين (66 عامًا) بطلب الاستئناف بعد أسبوع من إصدار قاضي من نيويورك حكما باستمرار احتجازه خلف القضبان لحين تقديمه للمحاكمة.



ورفض القاضي ريتشارد بيرمان اقتراحا من فريق الدفاع عن إبشتاين بوضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله في مانهاتن.



وليس من الواضح متى سيصدر قرار بشأن طلب الاستئناف.