«الآثار»: ضم فسيفساء كوم الدكة المكتشفة حديثا للمتحف اليوناني بالإسكندرية

اختارت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي بوزارة الاثار، الفسيفساء التي تم الإعلان عن اكتشفها الأسبوع الماضي علي يد بعثة مصرية بولندية في منطقة آثار كوم الدكة بالإسكندرية، لتكون ضمن القطع المحورية في سياق العرض المتحفي الجديد للمتحف اليوناني الروماني.

جاء هذا القرار في اجتماع وزير الآثار خالد العناني، باللجنة لمتابعة ومناقشة أخر مستجدات أعمال تطوير العرض المتحفي بالمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية، وما توصلت إليه اللجنة من تعديلات ووضع تصور لتوزيع القطع الأثرية المختارة ضمن سيناريو العرض الجديد.

وقال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، إنه وقع اختيار اللجنة العليا على هذه القطعة ليس فقط لحالة حفظها الجيدة وجمال وروعة تصميمها ولكن لأنها تبرز أحد طرز تصميم الفسيفساء التي اشتهرت بها مدينة الإسكندرية خلال العصر الروماني، وأن هذا التصميم هو الأكثر بروزًا في غرف الطعام الموجودة في بيوت مدينة الإسكندرية حينذاك.

قطعة الفسيفساء، عبارة عن سطح مربع يتكون من ستة لوحات سداسية، صُور عليها زهرة اللوتس محاطة بإطار دائري نمطي.

ومن جانبها أشارت نيڤين نزار، معاون وزير الآثار لشؤون المتاحف، إلى أن اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي برئاسة علي عمر، نائب رئيس جامعة حلوان السابق وأستاذ الآثار بجامعة حلوان، وتختص بإعداد سيناريو العرض المتحفي والمادة العلمية وكتابة بطاقات شرح القطع الأثرية وأعمال الجرافيك بجميع المتاحف المصرية، وتضم في عضويتها اساتذة الجامعات المختلفة المتخصصين في كافة المجالات الأثرية مثل الأثار المصرية والآثار اليونانية و الرومانية وآثار العصر الحديث، ومصممي العرض المتحفي ومتخصصين في أعمال الجرافيك، ورؤساء القطاعات بوزارة الآثار وأعضاء اخرين من الوزارة.

وقام أعضاء اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية على مدار الأسابيع القليلة الماضية للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية لتفقد مسار العرض المتحفي داخله وتحديد متطلبات العرض ورسم مسارات الزيارة في ضوء الموضوعات المقترحة، والسياق الحضاري والتاريخي الذي من المقرر أن يغطي الفترة الزمنية التابع لها المتحف وهي فترة العصرين اليوناني الروماني.

وفي السياق ذاته، قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن أعمال ترميم وتطوير المتحف تسير وفقًا للجدول الزمني المخطط لها وأن المتحف يضم أكثر من 30 قاعة للعرض المتحفي طبقًا لسيناريو العرض الجديد له، مشيرة إلى أن المتحف يعد من أهم وأقدم المعالم السياحية والأثرية المتخصصة في الحضارة اليونانية الرومانية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة الأسكندرية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء المتحف اليوناني الروماني عام ١٨٩٢ وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام ١٨٩٥ وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عُثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلى العصر البطلمي والعصر الروماني؛ وفي عام ١٩٨٣ تم تسجل المتحف في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الاسكندرية والساحل الشمالي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٢ لسنة ١٩٨٣م.