عاطل يطعن سائقا في مشاجرة بسبب خلافات مادية بالفيوم

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أصيب سائق بالفيوم بطعنات نافذة في الصدر في مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل لوجود خلافات ماليه بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفي العام، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد ورود بلاغ المستشفي العام بوصول محمد منصور عويس عبداللطيف البالغ من العمر 32 عاما سائق ومقيم سيلا دائرة مركز شرطة الفيوم مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر من الجانب الأيسر إدعاء تعدي من آخرين.

بالانتقال والفحص وسؤال والده اتهم سيد محمد راضي البالغ من العمر 20 عاما عاطل بالتعدى على ابنه بسلاح أبيض سكين وإصابته بجروح لوجود خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.