تحرير 1493 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

شنت مباحث المرور بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة مرورية مكبرة بمدينة كفر الشيخ بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، تحت إشراف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى صابر مدير أمن كفر الشيخ.

أسفرت الحملة عن تحرير 1493 مخالفة مرورية متنوعة ومختلفة منها عدم وجود طفاية الحريق بالسيارة أثناء القيادة، وعدم وجود حزام الأمان بالسيارة أثناء القيادة، والسرعة الزائدة للسيارة أثناء القيادة، واستخدام الموبايل أثناء القيادة ، والقيادة بالطريق المخالف، وانتظار السيارات بطرق وأماكن مخالفة للانتظار، وانتهاء رخصة القيادة للسيارة وغيرها من المخالفات المرورية المختلفة.

كما تم ضبط 6 مركبات توكتوك غير مرخص، و4 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وسيارتين بدون رخصة، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها.