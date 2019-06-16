الأهلي يواجه «إطلع بره» بطل جنوب السودان بدوري أبطال إفريقيا

سيواجه النادي الأهلي بطل الدوري الممتاز فريق إطلع بره بطل جنوب السودان ضمن منافسات دور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ونجح الأهلي في حسم لقب الدوري موسم 2018- 2019 بعد أن نجح في الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33.

وسيواجه الأهلي فريق أطلع بره أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس المقبل، على أن تقام مباراة العودة في مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من نفس الشهر.

وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأثنين الماضي عن جدول مباريات الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.