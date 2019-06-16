محافظ البحيرة يوجه إنذار شديد اللهجة إلى رئيس محلية إيتاي البارود

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنذار شديد اللهجة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود ومديرة الإدارة الهندسية، حيث تصادف خلال تفقده أعمال إنشاء كوبري مشاة إيتاى البارود العلوي أعلى السكة الحديد، قيام أحد المواطنين بتشوين معدات بناء عبارة عن (زلط، ورمل، ومونة إسمنتية) نتج عنها غلق شارع فراولة بالمدينة وإعاقة الحركة المرورية.

وعلى الفور وجه اللواء المحافظ بمصادرة تلك المعدات وعنف مديرة الإدارة الهندسية؛ لعدم متابعتها الميدانية لكافة الأعمال المنفذة.

وشدد اللواء المحافظ على ضرورة قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات ومستودعات أنابيب الغاز والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.