رجل أعمال نيجيري يتبرع بمليون دولار للمساهمة في بناء مركز باراك أوباما الرئاسي

تبرع الملياردير ورجل الأعمال النيجيري "أليكو دانجوتي" بأكثر من مليون دولار أمريكي؛ للمساهمة في بناء مركز باراك أوباما الرئاسي بمدينة شيكاغو الأمريكية، وتقوم مؤسسة (أوباما) بجمع التبرعات الخاصة بهذا المشروع، الذي ساهم فيه عدد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية من كافة أنحاء العالم.

وأشارت وسائل إعلام نيجيرية إلى أن "أليكو دانجوتي" ظهر ضمن قائمة الفئة الأولى للمتبرعين لهذا المشروع، ويتضمن مشروع مركز باراك أوباما الرئاسي إقامة مكتبة وأرشيفًا للرؤساء الـ44 للولايات المتحدة الأمريكية ومتحفًا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أعلن عن هذا المشروع قبل مغادرة منصبه، وأشار حينها إلى افتتاح هذا المركز بحلول عام 2020.

يذكر أن رجل الأعمال "أليكو دانجوتي" يعد واحدًا من جال الأعمال الأفارقة القلائل، الذين ارتبطوا بعلاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي السابق أوباما وحظوا بلقاءات خاصة معه في البيت الأبيض.