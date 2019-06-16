الجيش الليبي: 5 كيلومترات تفصلنا عن قلب طرابلس

روما تطالب بالإفراج عن سفينة الصيد الإيطالية المحتجزة في مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، تقدم قواته على كافة المحاور تجاه وسط العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنه يفصله 5 كيلومترات عن الوصول لقلب العاصمة من أجل تحريرها من الميليشيات المسلحة.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن وحدات الجيش حققت تقدما على كل المحاور تجاه وسط العاصمة طرابلس، ولا يفصلها عن ميدان الشهداء قلب المدينة إلا 5 كيلومترات فقط.

وأضاف المحجوب، في تصريحات لوكالة "نوفا" الإيطالية: "الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر تقدم إلى ما بعد منطقة عين زارة في جنوب طرابلس، وطرد المليشيات من منطقة وادي الربيع، وسيطر بالكامل على طريق مطار طرابلس العالمي المطل على وسط طرابلس".

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية إن الجيش الليبي سيطر على مواقع جديدة بينها محورا الرملة والكازيرما، القريبان من محيط مطار طرابلس العالمي، مشيرة إلى أن هذه الانتصارات أربكت الميليشيات المسلحة التي تراجعت إلى الخلف.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الأربعاء: "سبق وتحدثنا في سنوات ماضية وفي عدة مناسبات إعلامية سواء مؤتمرات أو لقاءات وندوات إعلامية محلية ودولية عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل".

وتابع المسماري: "قدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ما ذكرناه سابقا، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيين، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة".

وشدد المسماري: "نؤكد اليوم على أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على قتال الإرهابيين، بل يجب أن تُقطع كل وسائل الدعم، وتجفيف منابع المال الفاسد، ومعاقبة الداعمين والمناصرين لهذه العصابات الإرهابية التدميرية".

من ناحية أخرى، قال محمد الهاني، عضو خفر السواحل الليبي فرع المنطقة الوسطى، إنهم باشروا في التحقيق مع طاقم قارب الصيد الإيطالي الذي احتجزه خفر السواحل الليبي قبالة سواحل مدينة سرت.

وأضاف الهاني، في تصريحات لوكالة "نوفا" الإيطالية، أن قارب الصيد الإيطالي "جرى احتجازه داخل المياه الإقليمية الليبية على بعد 11 ميلا بحريا شمال سرت"، موضحا أن أفراد الطاقم كانوا متعاونين خلال عملية احتجازهم وأثناء التحقيق.

كانت وزارة الخارجية الإيطالية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن خفر السواحل الليبي احتجز سفينة صيد إيطالية، مشيرة إلى أن أسباب احتجاز السفينة غير واضحة، لكن يُرجح أن تكون متصلة بعمليات الصيد في مياه تعتبرها إيطاليا نفسها "محفوفة بالمخاطر". وذكرت روما أن السفينة أُخذت إلى ميناء مصراتة.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيطالية، أن وزير الخارجية، إينزو ميلانيزي، أعطى تعليماته لسفير بلاده لدى ليبيا، بالعمل بأقصى سرعة من أجل توفير المعاملة السليمة لأفراد الطاقم، والإفراج عنهم، مشيرة إلى أن أسباب الاعتقال غير واضحة إلى حد الآن، بحسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.