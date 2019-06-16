الجيش السوداني إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان وضباط بجهاز الأمن

أعلن الجيش السوداني، عن إحباط محاولة إنقلابية شارك فيها رئيس الأركان وضباط بجهاز الأمن، موضحًا أن المحاولة الانقلابية هدفت إلى إعادة النظام السابق، وكانت تحاول قطع الطريق أمام الحل السياسي، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، مساء الأربعاء.

ووقع المجلس العسكري السوداني وتحالف لقوى المعارضة،خلال الشهر الجاري، على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، خلال الفترة المقبلة

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.