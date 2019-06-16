سول: روسيا أعربت عن أسفها إزاء اختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية

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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن روسيا أعربت عن "أسفها العميق" إزاء اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المكتب القول "إن موسكو أبلغت كوريا الجنوبية بأن خللا فنيا تسبب، على الأرجح، في الحادث".

وقال يون دو هان إن، المتحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية" " روسيا قالت إن وزارة الدفاع لديها ستجري على الفور تحقيقا وتتخذ الخطوات اللازمة"، مضيفا أنه تم توصيل الرسالة عبر ملحق عسكري روسي أمس الثلاثاء.

ولم يرد تأكيد من موسكو في هذا الصدد.

وكانت طائرة حربية روسية دخلت المجال الجوي الكوري الجنوبي مرتين خلال فترة قصيرة أمس الثلاثاء، مما دفع سلاح الجو الكوري الجنوبي إلى الدفع بطائرات حربية وإطلاق نيران تحذيرية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، إن الجيشين الصيني والروسي نظما أول دورية جوية مشتركة لهما في شمال شرق آسيا.

وأوضح أن طائرات هذه الدورية التزمت بالقانون الدولي، ولم تنتهك المجال الجوي لدول أخرى.

ووصف متحدث باسم سلاح الجو الروسي مناورات الطائرات الكورية الجنوبية بأنها "همجية جوية".