 متعب يكشف سبب اتصاله بحسام عاشور قبل ساعات من لقاء المقاولون - بوابة الشروق
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متعب يكشف سبب اتصاله بحسام عاشور قبل ساعات من لقاء المقاولون

عمر علام
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 7:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 7:11 م

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق أنه تواصل مع حسام عاشور قائد الفريق الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، قبل المواجهة الحاسمة أمام المقاولون العرب، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وطلب متعب من عاشور التحدث مع اللاعبين وحثهم على ضرورة تحقيق الفوز على المقاولون وحسم درع الدوري.

وأشاد متعب بفريق المقاولون في تصريحات تليفزيونية، حيث وصف متعب (ذئاب الجبل) بأنه فريق قوي يملك مدرب كبير لن يسمح بأي تهاون أو يتهم بأنه تساهل مع النادي الأهلي.

وشدد متعب على ضرورة قيام الأهلي بهجوم ذكي يسمح له بالتسجيل مبكرًا مع الانتبهاه بعدم فتح خطوطه حتى لا يتلقى هدف يربك حسابات الفريق.

وأشار عماد متعب إلى أن النادي الأهلي يتحتم عليه الفوز، لأن التعادل أمام المقاولون سيجعل مباراة القمة أكثر صعوبة، بالإضافة إلى أن تعادل اليوم سيعطي أفضلية للزمالك في القمة.

 


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