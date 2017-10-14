شركة نفط صينية تعلق أعمالها على الحدود بين أوغندا والكونغو بسبب «إيبولا»

علق قام فرع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري في أوغندا أعمال الشركة بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي فيروس "إيبولا".

وقالت أمينة بوكينيا المتحدثة باسم المؤسسة التي تعد أكبر شركة للنفط في الصين، لوكالة أنباء "بلومبرج" قولها عبر الهاتف من كمبالا اليوم الأربعاء، إنه جرى هذا الأسبوع سحب العمال من حقل كينج فيشر النفطي الذي يقع على شواطئ بحيرة البرت، التي تطل عليها الدولتان.

وأضافت أن الشركة ستنتظر لحين إعلان السلطات خلو البلاد من "إيبولا" قبل استئناف العمل في الحقل النفطي.

يشار إلى أنه تم رصد فيروس "إيبولا" في أوغندا في يونيو الماضي، وكان الفيروس تفشى في الكونغو العام الماضي، وأودى بحياة أكثر من 740 شخصا.