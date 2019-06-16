تقرير: الهند تبحث إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليار دولار في أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة عن أن الهند تدرس بيع سندات بقيمة عشرة مليارات دولار دفعة واحدة في أول عملية بيع سندات لها في الخارج، وذلك في أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر القول إنه يجري بحث الإصدار الكبير، في ظل وجود شهية ضخمة في الأسواق، من أجل أسعار فائدة أقل. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها كون الخطة لا تزال تخضع لمشاورات، أنه يجري أيضا بحث خيار أن يكون الإصدار على شريحتين.

كانت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان كشفت عن خطة بيع السندات في الخارج خلال استعراضها للموازنة العامة للبلاد، وسط خيارات محدودة لجمع أموال لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية. وفي الخطة المالية نفسها، سعت الوزيرة إلى خفض العجز المالي المستهدف للعام الجاري إلى 3ر3% من الناتج المحلي الإجمال، مقابل 4ر3% في السابق.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تفضل أن تكون السندات الدولية مقومة بالين واليورو بسبب انخفاض أسعار الفائدة، إلا أنه يجري الإبقاء على الدولار كخيار لكونه أكثر سيولة.

وقالت المصار إن أجل استحقاق السندات قد يكون عشر سنوات أو أكثر.