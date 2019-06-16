بيطري جنوب أفريقي يمسك بفهد مفقود في غرفة غسيل ملابس

هل تبحث عن عذر لعدم ذهابك إلى غرفة غسيل الملابس؟ ما رأيك في وجود فهد ضائع يختبئ خلف غسالة ملابسك؟



هذا ما عثرت عليه منظفة بأحد المنازل بضاحية خارج مدينة جوهانسبرج هذا الأسبوع. ما أدى إلى استدعاء عاجل لطبيب بيطري محلي هدأ وأخرج هذا الضيف غير المرغوب فيه.



وقال الدكتور كليف بول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)" إن عاملة المنزل ذهبت لغسيل الملابس عندما رأت فهدا وأغلفت الباب".



وتم استدعاء بول إلى المنزل الكائن في بينوني- مسقط رأس فنانة هوليود الشهيرة تشارلز ثيرون ، أمس الاثنين للتعامل مع السنور الكبير، والذي يختلف بشكل كبير عن التعامل مع القطط المنزلية .



وأضاف بول: "لقد تمكنت من إصابته بسهم مخدر في كتفه الأيمن.."