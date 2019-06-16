تغلق وزارة الإسكان، غدا الخميس، باب تسجيل البيانات وسداد مبلغ جدية حجز المرحلة الثانية من وحدات العاصمة الإدارية الجديدة.

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت، في وقت سابق، عن طرح 538 وحدة سكنية فاخرة بالمجاورة "D8" بالحي "R3" في العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 120 و173 م2، بنظام الحجز الإلكتروني "Online" عبر رابط "https://www.hdb-reservation.com/".

وكانت الوزارة قد مدَّت فترة تسجيل البيانات وسداد مبلغ جدية الحجز أسبوعًا؛ استجابة لطلبات المواطنين ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لحجز الوحدات.

وأوضحت الوزارة أن التخصيص بأسبقية الحجز، وأن اختيار الوحدات يبدأ في 10 صباح يوم 28 يوليو الجاري وحتى نهاية الشهر.

وبشأن نظام السداد، قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، واستكمال سداد نسبة 10%، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

وتابع: كما يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، و10% عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويجوز سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.