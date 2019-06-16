الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية جنوبي البلاد ويكبد المليشيا الانقلابية ثلاثين قتيلا

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع استراتيجية، شمالي محافظة "الضالع " جنوبي البلاد، عقب معارك ضارية تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من ثلاثين قتيلا في صفوفها.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش تدعمها المقاومة حررت مناطق : "موقع"، و"الحمراء"، و"الأقواز"، و"العظم"، بالإضافة إلى قرى "القهرة"، و"صولان"، و"الرفقة"، غربي منطقة "مريس " شمالي محافظة الضالع ، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين عنصرا من عناصضر المليشيا الانقلابية ، بينهم قيادات ميدانية، وإصابة آخرين بجاح ، وتدمير عدد من الآليات العسكرية والعتاد.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك من استعادة عربات مدرعة وعدد من الأطقم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.