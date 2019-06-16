 الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية جنوبي البلاد ويكبد المليشيا الانقلابية ثلاثين قتيلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية جنوبي البلاد ويكبد المليشيا الانقلابية ثلاثين قتيلا

عدن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 5:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 5:13 م

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع استراتيجية، شمالي محافظة "الضالع " جنوبي البلاد، عقب معارك ضارية تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من ثلاثين قتيلا في صفوفها.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش تدعمها المقاومة حررت مناطق : "موقع"، و"الحمراء"، و"الأقواز"، و"العظم"، بالإضافة إلى قرى "القهرة"، و"صولان"، و"الرفقة"، غربي منطقة "مريس " شمالي محافظة الضالع ، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين عنصرا من عناصضر المليشيا الانقلابية ، بينهم قيادات ميدانية، وإصابة آخرين بجاح ، وتدمير عدد من الآليات العسكرية والعتاد.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك من استعادة عربات مدرعة وعدد من الأطقم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.


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