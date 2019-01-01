عاشور يحصد لقب الدوري الـ«12» في مشواره مع الأهلي

رفع حسام عاشور قائد الأهلي رصيده من ألقاب الدوري مع القلعة الحمراء إلى اللقب رقم « 12» خلال مسيرته بعد تتويج الفريق مساء اليوم بالدوري رقم 41 في تاريخه بعد الفوز مساء اليوم الأربعاء على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في الجولة الـ33 المؤجلة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف قبل مباراة الفريقين يوم الأحد في الجولة الأخيرة.

ويملك عاشور 35 بطولة مع الأهلي كأكثر لاعب مصري تحقيقا للبطولات، بواقع 12 لقبًا لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و9 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الإفريقية.

وخاض حسام عاشور بقميص النادي الأهلي 287 مباراة في منافسات بطولة الدوري، منذ تصعيده للفريق الأول، فيما تخطى قائد الأهلي حاجز الـ500 مباراة من إجمالي مشاركاته مع الفريق في مختلف المسابقات.