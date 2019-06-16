باكستان تحبس المتهم بتدبير هجمات مومباي 14 يوما على ذمة التحقيق

قال محامي الدفاع عن حافظ سعيد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجوم استمر أربعة أيام على مدينة مومباي العاصمة المالية للهند في عام 2008، إن محكمة في باكستان أمرت -اليوم الأربعاء- بحبسه بعد جلسة عقب القبض عليه الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وجاء القبض على سعيد قبيل زيارة قام بها رئيس الوزراء عمران خان إلى واشنطن، واعتبر على نطاق واسع خطوة من جانب إسلام اباد لتمهيد الطريق قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى إدانة سعيد الذي تم اعتقاله وإخلاء سبيله عدة مرات على مدى العقد الماضي.

وقال المحامي عمران فضل إن محكمة معنية بمكافحة الإرهاب في جوجرانوالا، قرب مدينة لاهور بشرق البلاد، أمرت اليوم الأربعاء بحبس سعيد احتياطيا 14 يوما لحين إكمال مسؤولي مكافحة الإرهاب تحقيقاتهم.

ويضغط مسؤولون أمريكيون منذ فترة طويلة على باكستان لمحاكمة سعيد الذي تصنفه الولايات المتحدة والأمم المتحدة على قوائم الإرهاب.

وسعيد هو مؤسس جماعة عسكر طيبة المتشددة التي تتهمها الولايات المتحدة والهند بتنفيذ الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 160 شخصا.

وينفي سعيد الضلوع في الهجمات وقال إن شبكته، التي تشمل 300 معهد ديني ومدرسة ومستشفى ودار نشر وخدمة إسعاف، ليست لها صلة بجماعات متشددة.