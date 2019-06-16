 مستشار الرئيس الأوكراني للشئون السياسية: لن نقدم تنازلات بشأن شبه جزيرة القرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الرئيس الأوكراني للشئون السياسية: لن نقدم تنازلات بشأن شبه جزيرة القرم

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 4:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 4:05 م

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني للشئون السياسية نيكيتا بوتورايف أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يقدم تنازلات بشأن قضية القرم مقابل حل الوضع في دونباس.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن بوتورايف قوله، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لن يقدم زيلينسكي أبدا على مقايضة القرم بمنطقة دونباس تحت أي مسمى أو ذريعه، مشيرا إلى أن هذا لو حدث سيكون خيانة للمواطنين الأوكرانيين".

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح، في وقت سابق، بأنه يتعين على الرئيس الأوكراني أن يناقش قضية دونباس مع سكان المنطقة، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث أبدا عن شبه جزيرة القرم.


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