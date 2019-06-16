التحقيق في مصرع عامل بحمام سباحة مدرسة لغات بطنطا

قرر محمد فاروق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتعليم الخاص، للتحقيق في مصرع عامل داخل حمام سباحة إحدى مدارس اللغات الخاصة التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وكانت أسرة عامل قد اتهمت إدارة مدرسة خاصة بالتسبب في مصرع عامل داخل حمام السباحة بالمدرسة، وتم نقله دون معرفتهم لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وإخطارهم بعد ذلك.

وأكدت أسرة الضحية في المحضر المحرر أن الفقيد في العقد الرابع من العمر، وكان يعمل منذ فترة داخل مدرسة لغات بطنطا في دائرة ثان طنطا والمسئول عن الفنيات، وخرج أول أمس إلى العمل ولم يعد إلى المنزل، وفوجئوا باتصال هاتفي يخبرهم بوفاته نتيجة صعقه بالكهرباء أثناء عمله بالمدرسة وهو ما تحاول إدارة المدرسة التنصل منه.

وأشارت أسرة عمر إلى أن النيابة العامة تجري التحقيقات حول الواقعة بينما هناك حالة من الإنكار من مسئولي المدرسة بملابسات الواقعة، مؤكدة أن هناك شهود عيان من أصدقائه أكدوا في تحقيقات النيابة العامة أن المتوفي كان يقوم بعمل صيانة داخل حمام السباحة قبل مغادرتهم للمكان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة الأمنية وتباشر النيابة التحقيقات.