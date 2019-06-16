لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب التي تقام في الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – وليد سليمان.

خط الهجوم: رمضان صبحي – وليد أزارو.

ويجلس على دكة البدلاء:

صالح جمعة وعلي لطفي ومروان محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو.