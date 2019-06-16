ارتفاع أرباح شركة فيزا الأمريكية خلال الربع الثالث من العام المالي

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أعلنت شركة "فيزا" الأمريكية لخدمات بطاقات الدفع الإلكتروني مساء أمس الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بمقدار الثلث تقريبا إلى 1ر3 مليار دولار.

جاءت القفزة في حجم التعاملات التي نفذتها شركة "فيزا" بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما أدى إلى زيادة إيراداتها بنسبة 11% إلى 8ر5 مليار دولار.

ورغم أن نتائج الشركة الأمريكية فاقت التوقعات، تراجع سعر سهمها في التعاملات الأمريكية أمس. ورغم ذلك فإن مستوى سعر سهم "فيزا" حاليا يزيد بنسبة 37% تقريبا عن مستواه منذ عام.

يذكر أن "فيزا" مثل الشركات المنافسة مثل "ماستر كارد" و"أمريكان إكسبريس" تحقق إيراداتها من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها عن التعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المتنوعة.

وساهم نمو الإنفاق الاستهلاكي وزيادة حجم التسوق عبر الإنترنت في السوق الأمريكية إلى زيادة أرباح "فيزا" في الفترة الأخيرة.