مولر يدلي بشهادته اليوم أمام لجنتين في الحكومة الأمريكية

من المقرر أن يدلي روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص الذي تولى مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات وتواطؤ محتمل من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشهادته أمام لجنتين حكوميتين اليوم الأربعاء.

ويحرص مشرعون ديمقراطيون على استجواب مولر (74 عاما) بشأن تساؤلات مفتوحة في تقريره النهائي، رغم أن مولر نفسه قال إنه لن يدلي بأي معلومات إضافية أكثر مما جاء في تقريره الصادر في آذار/مارس.

وكان مولر قد حقق على مدى نحو عامين فيما إذا كان فريق ترامب الانتخابي قد أبرام اتفاقات سرية مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن أي تدخلات محتملة لموسكو في المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة عام 2016، وما إذا كان ترامب قد أعاق التحقيقات القضائية.

ورغم أن مولر لم يجزم بما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة، إلا أنه لم يبرئ الرئيس صراحة من هذه التهمة، بل ترك الكرة في ملعب الكونجرس، ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات مع ترامب.