محافظ البنك المركزي الجنوب أفريقي يطالب الحكومة بإزالة معوقات النمو

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طالب محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، حكومة بلاده بمزيد من العمل لإزالة العوائق أمام النمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كجانياجو القول في محاضرة عامة بالعاصمة بريتوريا اليوم الأربعاء ، بعد أسبوع من الإعلان عن أول خفض في معدل الفائدة منذ أكثر من عام، إن معدلات الفائدة لها تأثير محدود على النمو.

وأوضح كجانياجو أن خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية، مثلما تم الإعلان عنه في 18 يوليو الجاري، سيعزز النمو بواقع 1ر0 نقطة مئوية فقط، في ظل غياب الإصلاحات الهيكلية الأخرى.

وأضاف: "لا يمكن تحقيق الرفاهية من خلال تحديد لجنة السياسة النقدية لمعدلات الفائدة... نحن جزء من أوركسترا، لسنا منفردين، ولكن يمكننا القيام بواجبنا".

وتعرض كجانياجو والبنك المركزي لضغوط متزايدة من أجل خفض معدل الفائدة بغرض تعزيز الاقتصاد الذي انكمش بأكبر نسبة منذ عقد خلال الربع الأول.

وتقول النقابات العمالية ومعارضون إن معدلات الفائدة مرتفعة للغاية، وإنه يجب توسيع صلاحيات البنك المركزي لتشمل مزيدا من التركيز على النمو وخلق وظائف.

وكان البنك المركزي خفض الاسبوع الماضي توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري من 1 % إلى 6ر0%.