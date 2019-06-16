ضبطت مباحث القليوبية، عاطل بتهمة إدارة منزله في أعمال منافية للآداب وإقامة علاقات غير شرعية مع فتيات ليل.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب من أهالي قرية "ميت نما" بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص، وعدد من جيرانه بعقار سكنه لوجود إحدى السيدات برفقته داخل مسكنه.

انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (ع.ا.ع - 49 سنة) وعدد من جيرانه لاصطحابه إحدى السيدات داخل مسكنه، وتدعى (و.ع.ا - 38 سنة) - ربة منزل - مقيمة بأبو صوير في الإسماعيلية.

وضبط بحوزة المتهم سلاح ناري عبارة عن "طبنجة" معدلة عيار 9 ملليمتر وطلقة من العيار ذاته وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

بسؤال السيدة التي كانت برفقة المتهم قررت بوجود علاقة غير شرعية بينهما وبسؤال الجيران قرروا مضمون ما أسفر عنه الفحص، مشيرين إلى سوء سلوك المتهم واصطحابه من حين لآخر فتيات لمسكنه وإقامة علاقات غير شرعية معهن وتولت النيابة التحقيق.