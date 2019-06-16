محافظ القليوبية: إزالة 37 حالة تعد بالموجة الـ13 لاسترداد أملاك الدولة

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه لا تهاون ولا تراجع عن ملاحقة المخالفين واستراد جميع أملاك الدولة تطبيقًا للقانون وعودة هيبة الدولة، موضحًا أن المحافظة مستمرة في إزالة كافة أشكال التعديات واسترداد حق الدولة وإحالة جميع المخالفين إلى المساءلة القانونية وعدم التسامح مع أي متعد.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة مفاجئة لمتابعة حملات الإزالة التي تشنها المحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ضمن فعاليات الموجة الـ 13 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ، أن الحملة تمكنت من إزالة 15 حالة مباني على أراضي أملاك دولة بمدينة بنها وعدد 22 حالة بالخانكة بمنطقة عرب العليقات ومنقطة أرض جمعية النصر، مشيرًا إلى أن الحملات المكبرة منتشرة بجميع مدن المحافظة لاسترداد أملاك الدولة وتنفيذًا للقانون وحرصًا على هيبة الدولة وحفاظا على أجيالنا القادمة.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن و مديري المديريات أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة، مؤكدًا على التأكد من سلامة معدات الهدم وصيانة أي معدة بها عطل قبل بداية الموجة حتى تتم الإزالات في أسرع وقت ممكن.