في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من دول العالم، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، من موجات الحرارة المرتفعة في هذا الصيف، يتكدس السكان في جنوب أفريقيا أمام المدافئ في ظل موجة من الطقس شديد البرودة وتساقط الثلوج في البلاد.

واستمر سقوط الثلوج على بلدة ساذرلاند، وهي بلدة صغيرة في كيب الشمالية، طوال الليل، وغطت الثلوج المنطقة صباح اليوم، وفقًا لما أظهرته وسائل الإعلام المحلية.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية، أنيت فنتر، إن هناك ثلوج بسمك لا يقل عن 20 سنتيمترًا وسط درجات حرارة شديدة البرودة.

وأضافت: "الثلوج في كل مكان".

إلا أن فنتر أوضحت أن الثلوج ليست بذات الكثافة التي كان عليها الحال خلال السنوات القليلة الماضية، عندما كان السائحون يعلقون أحيانا بسبب انزلاق الطرق وصعوبة السير في ظل تراكم الجليد عليها.