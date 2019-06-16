الادعاء العام الألماني يحقق في رفض تقديم مساعدة لحبلى بنزل للاجئين

بدأ الادعاء العام الألماني التحقيق في واقعة لامرأة كانت على وشك الولادة، ويُشتبه في أن حارسًا بنزل اللاجئين الذي تقيم فيه في العاصمة برلين رفض تقديم المساعدة لها.

وقال متحدث باسم الادعاء العام اليوم الأربعاء، ردًا على استفسار، أن السلطات بدأت تحقيقات بتهمة الامتناع عن تقديم المساعدة والقتل غير العمد جراء الامتناع عن المساعدة.

وكان المجلس المعني بشؤون اللاجئين في برلين أعلن عن الواقعة أول أمس الاثنين.

وبحسب بيانات المجلس، رفض الحارس، الذي كان يعمل ليلا في نزل جماعي للاجئين بحي ليشتنبرج في برلين، استدعاء سيارة إسعاف للمرأة التي كانت حبلى في شهرها التاسع، والتي شكت من آلام قوية ونزف.

وذكر المجلس أن المرأة تمكنت برفقة زوجها من الوصول إلى مستشفى يبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن النزل بعدما قطعت المسافة سيرا على الأقدام، وعبر أحد قطارات الضواحي. وعندما وصلت المرأة إلى المستشفى وضعت طفلا ميتا.

وبحسب البيانات، حدثت الوفاة بسبب قصور في المشيمة. ولم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن إنقاذ الطفل في حال تقديم المساعدة الطبية على نحو مبكر.

ووصل الزوجان، اللذان لم يتم الإعلان عن جنسيتهما، قبل نحو شهرين إلى برلين، وهما لا يتحدثان اللغة الألمانية.

وبحسب معلومات إدارة النزل، وقعت "مشكلات كثيرة فيما يخص التفاهم" بين الأطراف المعنية في ليلة الواقعة23 يوليو الجاري. وأضافت الإدارة أمس الثلاثاء أن الواضح هو أنه "لم يتم الالتزام بالتعليمات التي تنص على استدعاء سيارة إسعاف في حالات الطوارئ".

واستعان الزوجان بمحام لتحرير بلاغ جنائي في الواقعة.