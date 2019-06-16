روسيا: موسكو لم تقدم اعتذارا عن اختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية

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نفت السفارة الروسية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن تكون موسكو قد قدمت اعتذارا بشأن اختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم السفارة، دميتري بانيكوف، في تعليقات أوردتها وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء: "الجانب الروسي لم يقدم أي اعتذار رسمي".

وأضاف بانيكوف: "لقد اطلعنا على التقارير الإعلامية الكورية الجنوبية التي قالت إن ملحقا عسكريا (قدم الاعتذار) ... يمكننا القول إنها (التقارير) تحتوي على أشياء عديدة ليس لها صلة بالواقع".

وكانت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء نقلت عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم القول "إن روسيا أعربت عن أسفها العميق إزاء قيام إحدى طائراتها باختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية".

كما نقل التقرير عن المكتب الرئاسي في سول أن موسكو أبلغت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، بأنها ستبدأ على الفور تحقيقا، وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة.