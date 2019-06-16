 البرتغال تتعهد بتوفير طبيب للعائلة لكل الأسر - بوابة الشروق
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البرتغال تتعهد بتوفير طبيب للعائلة لكل الأسر

أ.ش.أ
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 10:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 10:42 ص

قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، إنه إذا تم الانتهاء من جميع العمليات والمشروعات الصحية الجارية حاليًا، سيكون لدى 97 % من السكان طبيب الأسرة الخاص بهم مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

واستشهد كوستا، خلال افتتاح عدة مراكز صحية في عدد من البلديات، بهدف حكومته الاشتراكية من حيث ضمان تغطية الرعاية الصحية الأساسية على مستوى البلاد، مؤكدا أن 3 % المتبقية ستحصل على طبيب الأسرة مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء البرتغالي، في كلمته وفقا لموقع صحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، إلى أن حكومته حققت الأسبوع الماضي هدف وجود "100 وحدة أخرى لصحة الأسرة".

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