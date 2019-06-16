الجيش الجزائري يدمر أهدافا إرهابية بطائرات بدون طيار محلية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تنفيذ ضربات جوية بطائرات بدون طيار جزائرية الصنع لتدمير أهداف لجماعات إرهابية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء: "نفذت طائرات بدون طيار جزائرية الصنع يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين عدة طلعات استطلاعية جوية متبوعة بقصف جوي لتدمير أهداف لجماعات إرهابية، حيث دمرت الأهداف المحددة بنجاح".

وأضاف البيان "أنه في إطار تنفيذ مهام عملياتية باستعمال طائرات دون طيار ومواصلة للعمليات المنفذة في إطار الاستخدام الميداني لهذا العتاد المتطور، خاصة في عمليات مكافحة الإرهاب وحماية حدودنا الوطنية، نفذت يومي 22 و23 يوليو الجاري، طائرات بدون طيار جزائرية الصنع من طراز (الجزائر-54) عدة طلعات استطلاعية جوية متبوعة بقصف جوي بغرض تدمير أهداف لجماعات إرهابية".